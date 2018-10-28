Губернатор Кубани отдал распоряжения по ликвидации последствий наводнения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отдал распоряжение по ликвидации последствий разгула стихии и по выплате компенсаций пострадавшим, сообщает РИА Новости.

Согласно распоряжению главы края, к 21.00 29 октября должна быть завершена расчистка всех поселений Апшеронского района, пострадавших от ливней и наводнения. Для ускорения работ на место ЧС уже прибыли мобильные отряды из соседних муниципальных образований.

Также губернатор поставил перед подчиненными задачу в кратчайшие сроки завершить составление списков пострадавших и начать выплату компенсаций. Все списки также должны быть представлены до 21.00 29 октября. 180 жителей Апшеронского района уже получили первые выплаты.

В минувшую среду на территории Туапсинского и Апшеронского районов произошли подтопления из-за сильнейших ливней. Погибли шесть человек, двое пропали без вести, пострадали 60 человек.