Питтсбургскому стрелку грозит смертная казнь

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что 48-летнему мужчине, напавшему на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, грозит наказание вплоть до смертной казни, сообщает РИА Новости.

«Министерство юстиции предъявит обвинения в совершении преступлений на почве ненависти и друге обвинения по уголовным статьям, включая обвинения, которые могут привести к смертной казни», - заявил Сешнс.

Ранее сообщалось, что в 9:45 по местному времени (17:45 МСК) в синагоге проходили одновременно три богослужения, когда неизвестный ворвался и открыл огонь из автомата.

В главном здании прихода в этот момент находились около 40 человек, а этажом ниже еще около 30. На месте были убиты 11 и ранены 12 посетителей синагоги.

Преступника задержали. Им является 48-летний Роб Бауэр. По данным полиции, он ворвался в синагогу, выкрикивая антисемитские лозунги.