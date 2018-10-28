Меркель по-русски спросила у Путина про «сибирское пальто»

Канцлер Германии Ангела Меркель задала Владимиру Путину вопрос на русском языке о пальто российского лидера. Это произошло во время саммита в Стамбуле.

«Сибирское пальто?» - спросила Меркель Путина, увидев, как президент РФ застегивает свою верхнюю одежду.

Российский лидер ответил на вопрос канцлера ФРГ отрицательно.

Напомним, в Стамбуле 27 октября состоялась встреча глав России, Германии, Турции и Франции. Саммит был посвящен проблеме урегулирования конфликта в Сирии.

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путина заявил, что российские силы противовоздушной обороны за последнее время сбили несколько десятков беспилотников в районе базы Хмеймим.