Меркель по-русски спросила у Путина про «сибирское пальто»
Это произошло в Стамбуле на саммите, посвященном проблеме сирийского урегулирования.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель задала Владимиру Путину вопрос на русском языке о пальто российского лидера. Это произошло во время саммита в Стамбуле.
«Сибирское пальто?» - спросила Меркель Путина, увидев, как президент РФ застегивает свою верхнюю одежду.
Российский лидер ответил на вопрос канцлера ФРГ отрицательно.
Напомним, в Стамбуле 27 октября состоялась встреча глав России, Германии, Турции и Франции. Саммит был посвящен проблеме урегулирования конфликта в Сирии.
На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путина заявил, что российские силы противовоздушной обороны за последнее время сбили несколько десятков беспилотников в районе базы Хмеймим.