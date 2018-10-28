На Гавайях обнаружены осьминожки-убийцы размером с горошину

Американские ученые, изучавшие животный мир кораллового рифа на Гавайях, обнаружили двух детенышей осьминога – каждый размером с горошину, сообщает РИА Новости. Осьминожки путешествовали по лагуне верхом на куске мусора.

Ученые поместили малышей в емкость с чистой водой, чтобы затем выпустить их в безопасном месте. Однако оказалось, что малыши и сами способны за себя постоять: на глазах исследователей один крохотный осьминог атаковал и убил краба.

По мнению ученых, они столкнулись с детенышами большого синего осьминога, который во взрослом возрасте достигает веса в четыре килограмма и как раз питается крабами.