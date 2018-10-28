Опубликованы кадры крушения вертолета владельца ФК «Лестер»

В Лестере потерпел крушение вертолет, на борту которого находился владелец местного футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабх. ЧП произошло рядом со стадионом команды «Кинг Пауэр» спустя полчаса после матча с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) в чемпионате Англии.

По данным The Daily Telegraph, воздушное судно некоторое время кружило над спортивной ареной, а потом упало на парковку клуба и вспыхнуло. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции и скорой помощи.

В настоящий момент нет информации о том, кто был на борту вертолета и есть ли пострадавшие.