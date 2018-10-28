Путин назвал число сбитых российскими ПВО беспилотников возле базы Хмеймим

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнее время сбили несколько десятков беспилотников в районе базы Хмеймим. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов», - сообщил российский лидер во время пресс-конференции после четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что по итогам стамбульской встречи лидеров России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин заявил о принятии главами всех четырех стран заявления по урегулированию в Сирии.