В Госдуме заявили, что кораблям НАТО нечего делать в Азовском море

Депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет ответил на заявление украинского капитана первого ранга Евгения Лупакова, сообщает RT.

«Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим однозначно. Делать им там нечего за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию. Хотят попробовать подразнить медведя - пускай попробуют, но перед этим почитают историю», - заявил Шеремет.

По словам депутата, любое использование западными «партнерами» подневольных киевских властей для провокаций в территориальных водах России будет немедленно пресечено.

Ранее некто Евгений Лупаков, капитан первого ранга ВМС Украины, заявил, что Украине необходимо разорвать все договоры с Россией по Азовскому морю, определить собственные границы территориальных вод и после этого «приглашать к себе» флоты НАТО.