У питтсбургского стрелка была штурмовая винтовка и минимум три пистолета

Полицейские, ведущие расследование массового убийства в Питтсбурге, предполагают, что 48-летний Роб Бауэр был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что около десяти утра по восточно-американскому времени (около шести вечера по Москве) в синагогу в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, ворвался мужчина и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл стрельбу. В настоящее время сообщается об 11 погибших, 12 человек пострадали. Среди них – сотрудник полиции, состояние здоровья которого оценивается как критическое.

Как сообщает ФБР, сам стрелок находится в госпитале с многочисленными ранениями. Его охраняет полиция.