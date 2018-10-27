В Москве за ночь выпадет пятая часть месячной нормы осадков

В Москве в ночь на воскресенье выпадет почти 20% месячной нормы осадков, дождь продлится до самого утра. А в ночь на понедельник столбики термометра опустятся ниже нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

«Дождь будет идти до утра, и выпадет до 11 миллиметров осадков, это почти 20% месячной нормы в октябре», - заявил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в воскресенье дождь прекратится, температура составит +3 градуса, а уже в понедельник в Москве возможны заморозки и в дневные часы.