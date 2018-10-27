Названы страны с самой высокой продолжительностью жизни

Ученые составили рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни. Первое место в списке заняла Испания. По мнению специалистов Института оценки состояния здоровья, граждане этой сраны к 2040 году будут жить в среднем 85,8 лет.

Как пишет The Sun, ссылаясь на результаты исследования, второе место занимает Япония, где к 2040 году будут жить чуть меньше испанцев - 85,7 лет.

Третье место занимает Сингапур. Далее следуют Швейцария, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

В своем докладе ученые отметили, что во многом высокой продолжительности жизни человека способствует правильное питание: овощи, фрукты, рыба.