Песков рассказал о подарках Путина коллегам на саммите в Стамбуле

Президент России Владимир Путин привез своим коллегам, которые приехали в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российский лидер подарил рыбу, ягоды, орешки и другую снедь.

Ранее Владимир Путин заявил о принятии совместного заявления по урегулированию ситуации в Сирии. По его словам, страны едины в том, что урегулирование в САР возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве республики. Необходим запуск работы конституционного комитета Сирии, реформа в этой сфере назрела.

В субботу в Стамбуле состоялся саммит по урегулированию ситуации в Сирии, в котором приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В пятницу, 26 октября, российский лидер посетил Ханты-Мансийск, где провел заседание президентского совета по международным отношениям, встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а также посетил Музей природы человека.