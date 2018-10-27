По факту ДТП с восьмью жертвами в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту массовой аварии в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. В результате ДТП погибли восемь человек. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу.

«Водитель и семь пассажиров микроавтобуса Hyundai Starex погибли на месте. Водитель грузовика Iveсo госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель иномарки Scania не пострадал», - говорится в сообщении ведомства.

Столкновение микроавтобуса и грузовика произошло на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно, грузовик Iveсo столкнулся с попутной Scania, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с встречным микроавтобусом, после чего автомобиль загорелся.