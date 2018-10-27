СМИ сообщили о беременности Кейт Миддлтон

Королевская чета принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон ожидают прибавления в семействе. Женщина беременна четвертым ребенком. Об этом сообщил таблоид Star со ссылкой на источник во дворце.

Источник рассказал, что после рождения третьего малыша Кейт и Уильям не собирались на этом останавливаться, но не ожидали, что это произойдет так скоро.

В качестве доказательства издание опубликовало фото Кейт в элегантном облегающем платье, которое подчеркивает ее небольшой живот.

Издание напомнило, что Миддлтон ранее рассказала, что хочет иметь шестерых детей.