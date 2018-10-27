Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

Телеканал «112 Украина» заметил, что украинский лидер Петр Порошенко нарушил протокол в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В пятницу лидеры двух стран встретились в белорусском Гомеле в рамках Первого форума регионов Украины и Белоруссии.

Первым выступил Порошенко. После этого к трибуне подошел Александр Лукашенко. Он заявил, что нужно направить все усилия на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе, а потом уже решать, «кто виноват». Лукашенко добавил, что Минск готов помочь в достижении мира, но будет действовать только «в рамках договоренности Украины и России».

После этого Порошенко снова взял слово, тем самым нарушив протокол. Он поблагодарил белорусского президента за поддержку, но потом стал говорить о необходимости выполнения минских договоренностей и о «российской агрессии».