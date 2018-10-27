Число жертв стрельбы в синагоге в Питтсбурге возросло до 11 человек

11 человек стали жертвами стрельбы в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания). Еще 12 человек получили ранения, среди них есть сотрудники полиции.

В 9:45 по местному времени (17:45 МСК) в синагоге проходили одновременно три богослужения, когда неизвестный ворвался и открыл огонь из автомата.

В главном здании прихода в этот момент находились около 40 человек, а этажом ниже еще около 30.

Преступника задержали. Им является 48-летний Роб Бауэр. По данным полиции, он ворвался в синагогу, выкрикивая антисемитские лозунги.