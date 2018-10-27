Британское издание рассказало, какой урок Россия преподала Великобритании

Издание The Telegraph опубликовало материал, в котором сказано, что решение России заблокировать тарифные ставки Великобритании во Всемирной торговой организации должно стать для Лондона уроком, потому что динамика мировой торговли становится сложнее, и это может принести много неудобств в будущем.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?», - отмечает автор статьи.

Отмечается, что не смотря на то, что маневр Москвы не помешает Великобритании вести торговлю, отсутствие сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами как предлог для того, чтобы либо отказаться от сотрудничества с Лондоном, либо давить на него в случае двусторонних переговоров о торговле.

Автор написал, что последствия российский действий в ВТО могут оказаться незначительными, но ситуация показывает, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли. Если Британия выйдет из ЕС, другие страны воспользуются всеми дипломатическими рычагами для того, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия. Журналист заключает, что тем, кто разрабатывает независимую торговую политику Лондона, нужно будет считаться с этой проблемой