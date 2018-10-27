Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британское издание рассказало, какой урок Россия преподала Великобритании

Екатерина Масло
21:00 27.10.2018
По мнению журналиста издания, решение России заблокировать тарифные ставки Великобритании в ВТО должно стать для Лондона уроком, так как динамика мировой торговли становится сложнее.
Британское издание рассказало, какой урок Россия преподала Великобритании
Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Издание The Telegraph опубликовало материал, в котором сказано, что решение России заблокировать тарифные ставки Великобритании во Всемирной торговой организации должно стать для Лондона уроком, потому что динамика мировой торговли становится сложнее, и это может принести много неудобств в будущем.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?», - отмечает автор статьи.

Отмечается, что не смотря на то, что маневр Москвы не помешает Великобритании вести торговлю, отсутствие сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами как предлог для того, чтобы либо отказаться от сотрудничества с Лондоном, либо давить на него в случае двусторонних переговоров о торговле.

Автор написал, что последствия российский действий в ВТО могут оказаться незначительными, но ситуация показывает, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли. Если Британия выйдет из ЕС, другие страны воспользуются всеми дипломатическими рычагами для того, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия. Журналист заключает, что тем, кто разрабатывает независимую торговую политику Лондона, нужно будет считаться с этой проблемой  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2018, 20:18
Меркель заявила об общих с Россией целях по Сирии
Дата27.10.2018, 16:11
В Севастополе 1800 школьников вступили в ряды «Юнармии»
Дата26.10.2018, 17:57
FIFA признала чемпионат мира в России лучшим в истории
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата27.10.2018, 17:20
Россия провела испытания системы вывода из строя спутников противника
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:43 В стране и мире
Путин заявил о принятии совместного заявления четырех стран по урегулированию в Сирии
19:02 В стране и мире
Видео
Шесть человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком в Петербурге
17:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры ночного обстрела Израилем территории сектора Газа
17:25 Армия
Видео
Около 18 тысяч человек посетило акцию в Казани, посвященную службе по контракту
12:07 В стране и мире
Подсчитали и ужаснулись: на Украине сообщили о небоевых потерях в Донбассе
События дня
События дня
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Дьявольские сумки с отростками» выбросило на берег в США
Видео
Смертельная схватка львов и буйвола попала на видео
Видео
Плачущий подросток решил не идти в школу и залез на 33-й этаж
Видео
Кошка затмила моделей на показе мод в Турции
Украинский фильм о событиях в Донбассе провалился в прокате
Пьяные депутаты Рады во время охоты сожгли машину и избили главу сельсовета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.