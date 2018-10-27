Меркель заявила об общих с Россией целях по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле заявила, что у стран общие цели по урегулированию конфликта в Сирии.

«Итоговое заявление стамбульского саммита по Сирии демонстрирует, что у стран общие цели», - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что лидеры РФ, ФРГ, Франции и Турции выступают за скорейший запуск работы конституционного комитета Сирии.

По словам российского лидера Владимира Путина, необходимо согласовать третью часть конституционного комитета. Планируются консультации с участием Ирана и САР. Президент России добавил, что Москва рассчитывает на то, что комитет будет сформирован и заработает до конца года.