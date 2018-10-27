Опубликованы кадры с места столкновения фуры и автобуса в Петербурге

«Звезда» публикует кадры с места серьезной аварии в Санкт-Петербурге, где произошло столкновение фуры и микроавтобуса.

Как сообщили в управлении МВД по региону, ДТП произошло на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга. Погибли шесть человек. ГИБДД ГУ МВД России по региону начала проверку.

Ранее сообщалось, что на ЗСД грузовик столкнулся с микроавтобусом. Обстоятельства аварии выясняются. Экстренные службы устраняют ее последствия.