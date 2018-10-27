Эрдоган назвал условие предотвращения гуманитарного кризиса в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выполнение договоренностей Россией и Турецкой Республикой по сирийскому Идлибу позволит предотвратить гуманитарный кризис. Об этом он рассказал после саммита в Стамбуле.

Ранее Владимир Путин заявил о принятии совместного заявления РФ, ФРГ, Франции и Турции по урегулированию ситуации в Сирии. По словам российского лидера, страны едины в том, что урегулирование в САР возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также отметил невозможность военного решения сирийского конфликта. Этой же позиции придерживается французский лидер Эммануэль Макрон.