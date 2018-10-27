Путин заявил о принятии совместного заявления четырех стран по урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Стамбуле заявил о принятии совместного заявления РФ, ФРГ, Франции и Турции по урегулированию в Сирии. Путин добавил, что ему еще предстоит встретиться в Стамбуле с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Принято совместное заявление России, Франции, ФРГ и Турции по урегулированию в Сирии», - сказал он.

Российский лидер отметил, что страны едины в том, что урегулирование в САР возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве республики. Необходим запуск работы конституционного комитета Сирии, реформа в этой сфере назрела. По словам Путина, вместе с Эрдоганом они проинформировали лидеров ФРГ и Франции о выполнении соглашения по Идлибу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, также отметил невозможность военного решения сирийского конфликта. Этого же мнения придерживается и французский лидер Эммануэль Макрон.