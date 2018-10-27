Роскосмос примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

В сообщении говорится, что в ракетно-космической корпорации «Энергия» прошло рассмотрение предложений по техническому облику и плану организационных мероприятий.

Рогозин рассказал, что после встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерных работ.

Сверхтяжелая ракета нужна для выведения на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Она предназначена для организации пилотируемых полетов в дальний космос (например, к Луне или Марсу) или для развертывания на околоземной орбите крупных объектов.