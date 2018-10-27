Шесть человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком в Петербурге

Шесть человек погибли, еще один ранен при столкновении микроавтобуса с грузовиком на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом «Звезде» сообщили в управлении МВД по региону.

Авария произошла на девятом километре ЗСД.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Scania и микроавтобуса Hyundai. В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля», - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по региону.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.