Подозреваемого в стрельбе в синагоге в США задержали

В США задержали подозреваемого в стрельбе в синагоге. Об этом сообщает ABC News.

Официального подтверждения информации пока нет.

По последним данным, трое полицейских погибли в перестрелке.

В данный момент общее число погибших составляет восемь человек.

Ранее стало известно, что в синагоге американского города Питтсбург неизвестный открыл огонь по прихожанам. Предполагается, что злоумышленник был вооружен автоматом.