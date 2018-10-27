Подозреваемого в стрельбе в синагоге в США задержали
Официального подтверждения информации пока нет.
Фото: Magdashi3, twitter
Видео: @eSpaiNewsEng, GITMO @President1Trump, twitter
В США задержали подозреваемого в стрельбе в синагоге. Об этом сообщает ABC News.
Официального подтверждения информации пока нет.
По последним данным, трое полицейских погибли в перестрелке.
В данный момент общее число погибших составляет восемь человек.
Ранее стало известно, что в синагоге американского города Питтсбург неизвестный открыл огонь по прихожанам. Предполагается, что злоумышленник был вооружен автоматом.