Трое полицейских погибли при стрельбе в синагоге в США
Общее число жертв составляет семь человек.
Фото: President1Trump, twitter
Как минимум трое полицейских погибли в перестрелке с напавшим на синагогу в США.
Как сообщает телеканал CBS, общее число жертв составляет семь человек.
Ранее сообщалось, что в синагоге американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь, предположительно из автомата. К настоящему моменту преступник задержан.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за развитием событий.
«Наблюдаю за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании... Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище», - написал Трамп.
На месте работают правоохранительные органы.