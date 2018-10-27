Трое полицейских погибли при стрельбе в синагоге в США

Как минимум трое полицейских погибли в перестрелке с напавшим на синагогу в США.

Как сообщает телеканал CBS, общее число жертв составляет семь человек.

Ранее сообщалось, что в синагоге американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь, предположительно из автомата. К настоящему моменту преступник задержан.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за развитием событий.

«Наблюдаю за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании... Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище», - написал Трамп.

На месте работают правоохранительные органы.