Пашинян допустил возможность закупок американского оружия

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что допускает возможность закупок американского оружия. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в субботу, сообщает Sputnik.

По его словам, правительство Армении не ограничено в вопросе военно-технического сотрудничества.

«Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», - сказал Пашинян.

Ранее в одном из своих интервью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что и Армения, и Азербаджан приобретают большую часть оружия у России. Он выразил уверенность, что «американское военное снаряжение лучше российского».