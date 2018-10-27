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Пашинян допустил возможность закупок американского оружия

Екатерина Масло
18:16 27.10.2018
И. о. премьер-министра Армении отметил, что власти страны не ограничены в вопросе военно-технического сотрудничества.
Пашинян допустил возможность закупок американского оружия
Фото: Ani Djaferian, Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что допускает возможность закупок американского оружия. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в субботу, сообщает Sputnik.

По его словам, правительство Армении не ограничено в вопросе военно-технического сотрудничества.

«Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», - сказал Пашинян.

Ранее в одном из своих интервью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что и Армения, и Азербаджан приобретают большую часть оружия у России. Он выразил уверенность, что «американское военное снаряжение лучше российского».  

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