Пашинян допустил возможность закупок американского оружия
И. о. премьер-министра Армении отметил, что власти страны не ограничены в вопросе военно-технического сотрудничества.
Фото: Ani Djaferian, Global Look Press
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что допускает возможность закупок американского оружия. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в субботу, сообщает Sputnik.
По его словам, правительство Армении не ограничено в вопросе военно-технического сотрудничества.
«Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», - сказал Пашинян.
Ранее в одном из своих интервью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что и Армения, и Азербаджан приобретают большую часть оружия у России. Он выразил уверенность, что «американское военное снаряжение лучше российского».