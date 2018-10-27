В США преступник открыл стрельбу по прихожанам синагоги
С места трагедии поступает информация о погибших и раненых в результате беспорядочной стрельбы.
Фото: CLovingoodWTAE, twitter
Видео: @eSpaiNewsEng, GITMO @President1Trump, twitter
Полиция американского Питтсбурга поднята по тревоге из-за стрельбы в городской синагоге. К месту происшествия стягиваются силы немедленного реагирования, бригады медиков и спасатели. Местным жителям запрещено покидать свои дома. Район, в котором происходит стрельба, оцеплен, сообщает CBS Pittsburgh.
Студенты Университета Карнеги - Меллона получили распоряжение оставаться в стенах учебного заведения.
К этому моменту известно о семерых погибших и восьмерых раненых. Предполагаемый преступник забаррикадировался в помещении синагоги и ведет огонь по полицейским. Двое из них пострадали в перестрелке.
В помещении, где находится стрелок, остается еще много людей. Некоторым удалось спрятаться в отдельных комнатах и оттуда позвонить в полицию.