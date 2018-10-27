В США преступник открыл стрельбу по прихожанам синагоги

Полиция американского Питтсбурга поднята по тревоге из-за стрельбы в городской синагоге. К месту происшествия стягиваются силы немедленного реагирования, бригады медиков и спасатели. Местным жителям запрещено покидать свои дома. Район, в котором происходит стрельба, оцеплен, сообщает CBS Pittsburgh.

Студенты Университета Карнеги - Меллона получили распоряжение оставаться в стенах учебного заведения.

К этому моменту известно о семерых погибших и восьмерых раненых. Предполагаемый преступник забаррикадировался в помещении синагоги и ведет огонь по полицейским. Двое из них пострадали в перестрелке.

В помещении, где находится стрелок, остается еще много людей. Некоторым удалось спрятаться в отдельных комнатах и оттуда позвонить в полицию.