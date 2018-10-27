В Кирове отпраздновали день рождения ямы

После акции местные коммунальные службы оперативно устранили яму, на которую давно жаловались местные жители.

В Кирове местные жители отпраздновали день рождения ямы, на которую жаловались коммунальным службам очень давно, однако ее не ликвидировали.

На фото с акции, опубликованном в соцсети, кировчане стоят возле ямы с поздравительным плакатом и воздушными шарами.

По словам жителей Кирова, яме, которая осталась после ремонта теплосетей, исполнился целый месяц. После проведенной акции местные коммунальные службы оперативно устранили ее.