СМИ: Джонни Деппа не позвали в новые «Пираты Карибского моря»

Исполнитель роли Джека Воробья Джонни Депп не примет участия в перезапуске серии фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом Daily Mail рассказал сценарист Стюарт Битти.

Он сообщил, что кинокомпания Disney планирует снять новую версию фильма из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Кроме того, на это решение повлиял и возраст актера, которому в июне исполнилось 55 лет.

О других изменениях в актерском составе Битти умолчал. Он отметил, что над продолжением «Пиратов» будет работать новая команда сценаристов, в которую войдут создатели боевика «Дэдпул».

Джонни Депп сыграл во всех частях серии. За роль капитана Джека Воробья в первой части «Пиратов Карибского моря» актер был номинирован на премию «Оскар» в 2004 году.