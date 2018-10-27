Опубликованы кадры ночного обстрела Израилем территории сектора Газа
Власти Израиля настаивают, что обстрел сектора Газа стал ответом на аналогичные действия Палестины.
Опубликованы кадры ночного обстрела сектора Газа израильскими силами обороны. На них видны огненные вспышки на земле и зарево от пожарищ в местах падения ракет. Обстрел произошел минувшей ночью и стал ответом на ракетные пуски со стороны Палестины.
Ранее сообщалось о масштабных разрушениях в секторе Газа. Один из снарядов упал недалеко от больницы. В здании были выбиты стекла, на ближайших улицах все разрушено. Информация о жертвах не поступала. Известно, что Израиль выпустил по территории автономии около 80 ракет.
Отношения между двумя сторонами многолетнего конфликта обострились после того, как в минувшую пятницу на границе с Израилем в ходе беспорядков были убиты пятеро палестинских демонстрантов.