Опубликованы кадры ночного обстрела Израилем территории сектора Газа

Опубликованы кадры ночного обстрела сектора Газа израильскими силами обороны. На них видны огненные вспышки на земле и зарево от пожарищ в местах падения ракет. Обстрел произошел минувшей ночью и стал ответом на ракетные пуски со стороны Палестины.

Ранее сообщалось о масштабных разрушениях в секторе Газа. Один из снарядов упал недалеко от больницы. В здании были выбиты стекла, на ближайших улицах все разрушено. Информация о жертвах не поступала. Известно, что Израиль выпустил по территории автономии около 80 ракет.

Отношения между двумя сторонами многолетнего конфликта обострились после того, как в минувшую пятницу на границе с Израилем в ходе беспорядков были убиты пятеро палестинских демонстрантов.