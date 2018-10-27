В Москве украли картину Левитана «Последний снег»

Картина российского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег», которая находилась в частной коллекции, пропала при перепродаже в Москве. Полиция начала проверку по данному факту. Об этом сообщает столичный главк МВД.

С заявлением в полицию обратился 49-летний мужчина. Житель столицы рассказал, что некоторое время назад передал знакомому картину для ее последующей реализации в определенные сроки. Позже оказалось,что условия договоренности не были соблюдены, поэтому потерпевший может понести значительный материальный ущерб.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.