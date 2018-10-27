В Стамбуле стартовал четырехсторонний саммит, посвященный Сирии

В Стамбуле начался четырехсторонний саммит по Сирии. Лидеры России, Турции, Франции и Германии впервые в таком формате обсуждают послевоенное восстановление арабской республики и возвращение туда беженцев. Началу заседания предшествовало совместное фотографирование с видом на Босфор.

После этого Владимир Путин и Ангела Меркель прошли в резиденцию вместе, беседуя на немецком. А до начала саммита российский президент провел с каждым лидером двусторонние встречи. По графику на совместное заседание всех участников отведено около трех часов. По итогам запланирована пресс-конференция.

Ситуацию в Сирии также обсудили министры обороны двух стран, Сергей Шойгу и Хулуси Акар. Министру обороны России представили военное руководство Турции. После этого генералы приступили к консультациям в формате «один на один». Кроме глав ведомств, на встрече присутствовали только переводчики. Как сообщили турецкие СМИ, Шойгу и Акар обсуждали в том числе ситуацию в Идлибе.

В этой сирийской провинции при участии России и Турции создана зона деэскалации.