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«Дьявольские сумки с отростками» выбросило на берег в США

Анастасия Евдокимова
16:48 27.10.2018
Власти Национального заповедника «Мыс Хаттерас» нашли объяснение увиденному местными жителями на пляжах.
«Дьявольские сумки с отростками» выбросило на берег в США
Фото: CapeHatterasNS, Facebook

В Северной Каролине (США) на берег пляжа выбросило загадочные кожаные мешки с отростками естественного происхождения, которые не имеют никакого отношения к пластику.

Власти Национального заповедника «Мыс Хаттерас» нашли объяснение увиденному местными жителями на пляжах. Как выяснилось, мешки оказались яйцами ромбовых скатов. Об этом представители заповедника написали на официальной странице в Facebook.

«В этих кожистых чехлах находятся яйца. Мешочки обычно прикреплены к растениям или другим неподвижным объектам в воде», - говорится в сообщении в Facebook.

В заповеднике отметили, что обычно мешки выбрасывает волнами на берег, после того как скаты вылупляются. Яйцевые мешки скатов еще называют «дьявольскими, или русалочьими сумками». Отмечается, что яйцо ската состоит из коллагена.

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