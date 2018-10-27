В Иордании запретили публиковать информацию о трагедии со школьниками у Мертвого моря

Генеральная прокуратура Иордании запретила СМИ распространять информацию о гибели школьников во время недавних ливней в районе Мертвого моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ammon News.

Представитель Генпрокуратуры королевства рассказал, что расследование для выяснения точных причин и обстоятельств происшествия продолжается.

В четверг группа из 37 школьников и семи учителей отправились на экскурсию из Аммана в район Мертвого моря. Автобус был на мосту, когда на него обрушился мощный селевой поток, вызванный проливными дождями. Транспортное средство смыло с моста в долину, которая превратилась в бурную реку. Сейчас известно о 18 погибших. Десятки пострадали.