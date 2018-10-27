Смертельная схватка львов и буйвола попала на видео

В Сети появилось видео, на котором львы пытаются растерзать крупного африканского буйвола. Все происходит в Танзании в районе кратера Нгоронгоро. Эта местность хорошо известна натуралистам и любителям сафари. Именно здесь самая высокая концентрация хищников во всей Африке.

Кадры драматичного сражения удалось снять одному из кинорежиссеров, путешествующих по Африканскому континенту. Ролик опубликован на сайте Live Leak. В какой-то момент травоядному удалось вырваться из смертельных объятий и скрыться в кустах.

Развязка истории осталась за кадром.