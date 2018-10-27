Археологи нашли следы старинного поселения в центре Москвы

Археологи обнаружили следы старинного поселения на Серебрянической набережной в центре Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В ходе мониторинга строительных работ были найдены части двух деревянных срубов. В одном из них, построенном, предположительно, в XVII веке, была фабрика или красильня. А второй использовали в качестве жилья. От обеих построек сохранились фрагменты подклетов с полами. Также ученые нашли в прибрежном грунте десятки предметов быта, украшений и монет, датируемых XV - началом XX века.

Специалисты считают, что вещи, которые относятся к различным историческим периодам, оказались в прибрежной зоне в таком большом количестве неслучайно. Раньше часть Серебрянической набережной занимала свалка.

Глава Депатрамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил, что находки будут законсервированы, а исторические артефакты отреставрируют и передадут в московские музеи.