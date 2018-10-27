Очевидец снял на видео многочасовые очереди возле касс на железнодорожном вокзале в Туапсе

Телеканал «Звезда» публикует кадры, снятые очевидцем, из здания вокзала в Туапсе, где образовались многочасовые очереди в кассы.

По словам автора видео Елены Андроповой, десятки людей стоят в очереди в кассы, желая купить или сдать ранее приобретенные билеты.

Ранее в РЖД сообщили, что пассажиры, чья поездка по маршруту Адлер - Горячий Ключ была отменена или прервана с 24 по 26 октября из-за наводнения, могут бесплатно переоформить свои билеты на поезда с отправлением с 27 октября. Кроме того, возможно вернуть стоимость билетов по этому маршруту.

Также сообщалось, что компания отправит 17 поездов дальнего следования из Адлера для вывоза пассажиров из Туапсе и Сочи.

В результате проливных дождей в Краснодарском крае началось наводнение. Погибли шесть человек, пострадали более 60. Свыше 380 человек были эвакуированы. В регионе введен режим ЧС.