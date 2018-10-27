Опубликовано видео разрушительных последствий ракетного обстрела Израилем сектора Газа

Опубликованы видеокадры последствий ночной бомбардировки сектора Газа. Свои действия Израиль объяснил обстрелом со стороны палестинцев юга страны. В свою очередь, в Палестине назвали эту атаку актом возмездия за убийство своих демонстрантов в минувшую пятницу. По данным военных, во время ответного удара в направлении автономии было выпущено 80 ракет. Одна из них угодила в здание, рядом с которым находилась больница.

На месте падения ракеты начался сильный пожар. Его уже потушили, и сейчас ведется разбор завалов. О жертвах и пострадавших в результате ночной бомбардировки не сообщается.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что из сектора Газа по территории страны было выпущено не менее десяти ракет. Часть из них была перехвачена системой воздушной обороны Iron Dome.

И без того крайне напряженные отношения между Израилем и Палестиной регулярно обостряются во время традиционных пятничных протестов, которые жители автономии устраивают на границе. Во время последней такой стычки погибли пятеро демонстрантов.