Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе встречи в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Ранее в Турции состоялись переговоры глав российского и турецкого МИД Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

В Стамбул прилетел президент России Владимир Путин, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В 15:50 мск там же началась встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Двадцать седьмого октября в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит на тему сирийского урегулирования с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции.