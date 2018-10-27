Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Сирии
Ранее в Турции состоялись переговоры глав российского и турецкого МИД Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе встречи в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Ранее в Турции состоялись переговоры глав российского и турецкого МИД Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
В Стамбул прилетел президент России Владимир Путин, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В 15:50 мск там же началась встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Двадцать седьмого октября в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит на тему сирийского урегулирования с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции.