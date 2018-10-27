Украинский капитан придумал способ «возвращения» Азовского моря

Первый заместитель председателя Союза офицеров капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принимать более радикальные меры для «обеспечения безопасности» Азовского моря, не надеясь на Евросоюз. Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю». Лупаков предложил план из четырех шагов. По его словам, первым делом надо расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Также он выразил уверенность в том, что Киев должен установить линию морской границы, а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

Капитан отметил, что, когда эти законы примут, море будет не общее, а у каждого свое.

«И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет», - сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Денисенко заявил, что украинским властям не следует разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Вместе с тем он призвал власти Украины наращивать там группировки кораблей. Денисенко отметил, что Киеву якобы необходимо «выстраивать свой паритет».