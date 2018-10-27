На Украине каскадер протаранил на автомобиле толпу зрителей

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля во время автокросса в Кривом Роге. Одна из машин вылетела с трассы и протаранила земляной бруствер, за которым находились зрители, сообщает портал krivbass.city. В результате в больницу с серьезными травмами были доставлены две женщины и ребенок.

Все произошло в перерыве между заездами спортсменов. Чтобы многотысячной толпе зрителей не приходилось скучать, их развлекала группа каскадеров. По замыслу авторов трюка, один из них за рулем автомобиля разгонялся и сбивал длинные шесты, на вершине которых находились другие смельчаки. В конце представления, вместо того чтобы войти в поворот и остановиться, машина направилась прямиком на обочину.

Водителя уже опрашивают сотрудники полиции. Каскадер уверяет, что у транспортного средства отказали тормоза. Специальная экспертиза, проведение которой уже назначено, поможет подтвердить или опровергнуть эту версию.