Плачущий подросток решил не идти в школу и залез на 33-й этаж

В Китае восьмилетний мальчик не хотел идти в школу и «решил» свою проблему, забравшись на 33-й этаж здания, откуда кричал о своей нелюбви к учебе. На кадрах его спасения слышно, как подросток плачет.

Ребенка пришлось вызволять пожарным. Как сообщает Shanghai.ist, проблема может заключаться в чересчур высоких требованиях к китайским школьникам, которые не выдерживают нагрузки.

Все закончилось благополучно. Мальчика обвязали веревкой и спасли, подняв с карниза на крышу здания.