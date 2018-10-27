Опубликованы кадры из поезда в Сочи, где дети во время шторма провели три дня

Детский танцевальный коллектив провел трое суток в поезде из-за ливней в Сочи. «Звезда» публикует видео, которое снял один из пассажиров во время удара стихии. На кадрах видно, что сверкает молния, слышны раскаты грома и робкий шепот детей, света в поезде нет, а по стеклам стекают потоки воды.

Как рассказала руководитель ансамбля Елена Андропова, поезд тронулся из пункта назначения Сочи 24 октября. Когда он доехал до Лазаревского, то первый раз остановился. Узнав, что происходит в Туапсе, машинист принял решение не ехать дальше. Детей кормили в вагоне-ресторане.

«Пока мы там стояли, слева от нас бушевало море, сутки не прекращался ливень. А с другой стороны - водопады, все льется ручьями. Было страшно, понимали, что впереди гибнут люди и все рушится», - рассказала «Звезде» руководитель коллектива.

Следующей остановкой был Туапсе. Всех обещали расселить в гостиницах, но этого не произошло. Ансамбль отправился дальше в Адлер. Представители РЖД пообещали отправить состав из Адлера в субботу, 27 октября, в 15:14.