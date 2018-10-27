Кошка затмила моделей на показе мод в Турции

Кошка едва не сорвала международную выставку мод в Стамбуле. Курьезный случай произошел прямо во время дефиле моделей, сообщает портал BirGun.

Внезапно под общий смех в зале на подиуме появилось домашнее животное. Кошка абсолютно не обращала внимание на зрителей и проходящих мимо манекенщиц. Она привела себя в порядок и элегантно проследовала до конца подиума.

На этом видео, которое стремительно набирает популярность в соцсетях, обрывается.