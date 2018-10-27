Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул на саммит по урегулированию ситуации в Сирии.

Собрание, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате в первый раз. Перед ним Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне визита в Турецкую Республику также планирует поднять вопрос о ДРСМД, поскольку, если США выйдут из соглашения в одностороннем порядке, под угрозой окажется безопасность европейских стран.

По итогам переговоров запланировано заявление для прессы.