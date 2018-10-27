Детский танцевальный коллектив провел трое суток в поезде из-за ливней в Сочи

Детский танцевальный коллектив «Млечный путь» оказался в западне в поезде в Туапсе из-за сложностей с погодой и обменом билетов. Руководитель ансамбля Елена Андропова рассказала «Звезде» о том, что пришлось пережить детям.

По ее словам, все сели в поезд в Сочи 24 октября. Когда состав доехал до Лазаревского, он остановился первый раз. Узнав, что творится в Туапсе, дальше ехали в неведении.

«Пока мы там стояли, слева от нас бушевало море, сутки не прекращался ливень. А с другой стороны - водопады, все льется ручьями. Было страшно, понимали, что впереди гибнут люди и все рушится», - сказала Андропова.

По ее словам, вагон-ресторан взял на себя инициативу кормить детей, а проводники помогали, чем могли: все организовывали «завтрак, обед, ужин, туалет и горячую воду».

Следующей остановкой стал Туапсе. Андропова рассказала об обещаниях расселения в гостиницы. Однако этого не произошло. После ансамбль отправился далее в Адлер.

«По прибытии в Адлер нам сказали выходить из вагонов и готовиться к расселению в гостиницы. Но хотелось разъяснений. К нам приходили представители власти и советовали идти в гостиницу, но мы решили остаться в поезде: как оказалось, билеты не продавались и в кассах творилось непонятно что. Хотелось понять, будем мы выезжать в числе первых или нет», - уточнила Андропова.

Таким образом, коллектив и сопровождающие остались в поезде.

Однако, как выразилась Андропова, «мир не без добрых людей». После того как история «Млечного пути» начала освещаться в СМИ, ситуация кардинально поменялась. По данным руководительницы ансамбля, представители РЖД пообещали отправить состав из Адлера в субботу, 27 октября, в 15:14.

Андропова отметила, что отдельного упоминания заслуживают проводники и начальник поезда, которые старались приложить максимум усилий для разрешения ситуации и облегчения положения детей.