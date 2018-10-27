Украинский фильм о событиях в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной Бандерас» провалился в национальном прокате. Лента повествует о вооруженном конфликте на юго-востоке страны. В первые дни после выхода на большие экраны кинолента смогла собрать 753 тысячи гривен. Такие данные приводит портал Кiно-театр.ua.

Результат неутешительный, особенно если учесть затраты на производство военной драмы, на которую ушло 40 миллионов гривен. Половину суммы на съемки выделило Министерство культуры Украины.

Разочарованы не только зрители, но и автор сценария Сергей Дзюба, который крайне эмоционально высказался на своей странице в Facebook.

«Если фильму "Позывной Бандерас" не дадут шанс на второй прокатный уик-энд, то это, очевидно, будет подтверждением саботажа патриотического украинского кино. Спешите увидеть кино, которое от вас пытаются скрыть!» - обратился к своим подписчикам украинский сценарист.

Первые зрители увидели картину «Позывной Бандерас» 11 октября. Фильм повествует о вооруженных действиях в Донбассе. Главный герой - украинский военнослужащий Антон Саенко. Ранее в Минкульте РФ предложили снять свой фильм о событиях в Донбассе.