В Киеве анонсировали «Бал Сатаны» постером с изображением Андреевской церкви

На Украине решили необычно отметить грядущий Хэллоуин - переданную Варфоломею Андреевскую церковь поместили на постер к «Киевскому балу Воланда». Пользователи Сети такое решение назвали весьма символичным.

Рекламный постер был опубликован на Facebook. На изображении размещены знакомые по произведению Михаила Булгакова Воланд, Фагот и Кот Бегемот. При этом в подписи к публикации указывается, что мероприятие также называется «Бал Сатаны».

Организаторы предлагают участникам «самый откровенный бал Европы и самую благородную нечисть Киева». Также в программу мероприятия включены такие развлечения, как «шоу-балет грешниц» и «сеанс черной магии».

Наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона в своем Facebook отметил, что плакат «весьма символичный».

«Прямо страшно думать, кто и в сопровождении кого следует в храм. Соглашусь: мессир в восхищении», - отметил он.

Тем не менее с какой целью было необходимо размещать Андреевскую церковь на постере, не уточняется.