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На Первом канале назвали иронией приглашение на работу ведущей из США

Ян Брацкий
13:53 27.10.2018
Сейчас руководство NBC и телеведущая решают, на каких условиях она может покинуть телеканал.
На Первом канале назвали иронией приглашение на работу ведущей из США
Фото: Michael Klimentyev ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На первом канале назвали иронией приглашение на работу известной американской ведущей Мегин Келли.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», - сообщил сотрудник пресс-службы в интервью РИА Новости.

Звезда NBC оказалась в опале у себя на родине, после спорных заявлений про темнокожих жителей США. Ведущая высказалась в поддержку театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение афроамериканцев. Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, в эфире пятничной программы «Время» предложил Келли стать его соведущей.

Мегин Келли известна в США как журналист взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина. Ранее появилась информация о том, что за расторжение контракта с телеканалом ведущая может потребовать компенсацию в сумме 50 миллионов долларов. Сама телеведущая приглашения работать в России, пока никак не прокомментировала.

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