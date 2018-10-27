Facebook сделал ставку на музыку для привлечения аудитории

Facebook готовит несколько нововведений, касающихся музыки. Компания занимается созданием тематического приложения и новых функций для «историй» в самой соцсети.

Все это делается с целью привлечения новой молодежной аудитории. Приложение под названием «Lasso» позволит пользователям танцевать под музыку и «петь» под фонограмму, а потом делиться с друзьями записанными роликами.

В «истории» же можно будет добавить музыкальные треки в виде стикеров. Кроме того, вскоре на страницах пользователей можно будет создать новый раздел музыки и закрепить его вверху, чтобы его смогли прослушать друзья. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Между тем, ранее Facebook выпустили на рынок свой первый гаджет, анонсировав его в двух вариантах: Portal с разрешением экрана 1280х800 пикселей, и Portal+ с экраном 1920х1080 пикселей.