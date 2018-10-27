В Казани КамАЗ провалился в дыру в асфальте: видео
Провалившаяся машина осталась торчать из ямы примерно наполовину.
Фото: Зеленодольск Life, вконтакте
Видео: Регион-116 | Казань, вконтакте
Субботним утром, 27 октября, на проспекте Хусаина Ямашева в Казани грузовик провалился под землю. Видео последствий разошлись в социальных сетях.
Провалившийся КамАЗ после обрушения остался практически вертикально торчать из ямы. Машина ушла в дыру примерно до середины кузова. О причинах инцидента и его последствиях не сообщается.